Vremeplov: Rođena slikarka Ljubica Cuca Sokić

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Rođena slikarka Ljubica Cuca Sokić

NOVI SAD - Na današnji dan 1914. godine rođena je Ljubica Cuca Sokić, slikarka, poslednja velika srpska umetnica iz generacije koja je između dva svetska rata uvela srpsku umetnost u tokove pariske intimističke škole. Slikarstvo je učila je kod Bete Vukanović, Ljube Ivanovića i Ivana Radovića. U Pariz odlazi 1936. i naredne tri godine usavršava se i izlaže u svetskoj umetničkoj prestonici. Po povratku u Beograd 1939. priređuje prvu samostalnu izložbu u Umetničkom paviljonu. Bila je profesor na Akademiji

Danas je utorak, 9. decembar, 2025. godine. 1594 - Rođen je švedski kralj Gustav II Adolf, veliki vojskovođa i vojni reformator, čija je armija u Tridesetogodišnjem ratu nanela niz poraza rimokatoličkim snagama nemačkog cara Ferdinanda II Habzburga. U ratu protiv Rusije postavio je granicu na Ladoškom jezeru, a poljsku armiju je potukao 1613, 1617. i 1629. i ostvario dominaciju Švedske na Baltiku. Poginuo je novembra 1632. u bici kod Licena, u kojoj je njegova
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 9. decembar

Na današnji dan, 9. decembar

N1 Info pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SlikarstvoNovi SadRusijaPoljskaŠvedskaPariz

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 9. decembar

Na današnji dan, 9. decembar

N1 Info pre 35 minuta
Apel AMSS: Vozite oprezno zbog magle i mokrih kolovoza

Apel AMSS: Vozite oprezno zbog magle i mokrih kolovoza

RTV pre 16 minuta
Put od Beograda do popularnog grada u komšiluku traje 2,5 sata, a na granici - pakao od 6 i to bez toaleta! "Po autobusu…

Put od Beograda do popularnog grada u komšiluku traje 2,5 sata, a na granici - pakao od 6 i to bez toaleta! "Po autobusu procedura skoro sat vremena, pa puta 5 autobusa..."

Blic pre 6 minuta
Kako smeniti prinudnog upravnika zgrade

Kako smeniti prinudnog upravnika zgrade

RTS pre 36 minuta
(Video) Deca danima imaju temperaturu 40, bolesna po mesec dana: Grupa virusa je mutirala i pravi sve veće probleme, česte i…

(Video) Deca danima imaju temperaturu 40, bolesna po mesec dana: Grupa virusa je mutirala i pravi sve veće probleme, česte i gliste, a onda su na terapiji svi u kući

Blic pre 31 minuta