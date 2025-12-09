Tramp: Evropljani su slabi, Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine

Američki predsednik Donald Tramp (Donald Tramp) ocenio je da su Evropljani slabi i da Rusija ima snažnu poziciju u ratu protiv Ukrajine. “Mislim da su oni (Evropljani) slabi, ali takođe mislim da žele da budu politički korektni.

Mislim da ne znaju šta da rade”, rekao je Tramp u danas emitovanom intervjuu britanskom portalu Politiko (Politico). Američki predsednik je optužio evropske lidere za neaktivnost, navodeći da imigracija ugrožava održivost nekoliko evropskih država. Tramp je ponovio da se invazija na Ukrajinu nikada ne bi dogodila da je on bio predsednik SAD 2022. godine kada je invazija počela, tvrdeći da je Kijev izgubio “mnogo strateške teritorije”. Američki predsednik je dodao