Ako ga negde vidite, odmah zovite policiju: Ovo je Lazar, osumnjičen za ubistvo u Nikšiću

Crnogorska policija traga za Lazarom Vulevićem (50) iz Bara, zbog sumnje da je izvršio dvostruko ubistvo u Nikšiću.

Lazar Vulević se sumnjiči da je ubio M. P. i M. V. u jednom stanu u centru grada. "Apelujemo na građane da, ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici, putem dežurnog broja 122 ili anonimno na broj 19969, i da ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni", navode iz policije koja je i objavila fotografije osumnjičenog. Podsetimo, sinoć oko 19.20 časova rođak ubijenog M. P.
