U zemljotresu u Japanu povređeno 13 osoba, šteta se još procenjuje

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
U zemljotresu jačine 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, koji je pogodio Japan u 23.15 sati po lokalnom vremenu, kao i cunamiju visine do 70 centimetara metra koji je usledio, prema poslednjim podacima, povređeno je 13 osoba, saopštila je danas japanska Vlada.

Ministar zadužen za upravljanje katastrofama Džiro Akama je rekao da je jedna osoba teško povređena, da je osam ljudi lakše povređeno, a da četiri osobe imaju povrede nepoznate težine, prenosi japanski javni servis NHK. Japanska meteorološka agencija, koja je revidirala magnitudu sa prvobitno prijavljenih 7,2 stepena Rihterove skale na 7,5 stepeni, upozorila je na cunami do tri metra nakon zemljotresa, ali je najviši cunami koji je do sada zabeležen bio oko 70
