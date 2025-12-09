CIVICUS Monitor: Srbija proglašena državom „pod represijom”

Vreme pre 16 minuta
CIVICUS Monitor: Srbija proglašena državom „pod represijom”

Prema najnovijem izveštaju platforme CIVICUS Monitor, Srbija je u 2025. godini pala iz kategorije „opstruiranog” u status države „pod represijom”, što podrazumeva ozbiljna ograničenja slobode izražavanja, okupljanja i udruživanja

Srbija je „pala“ u oceni građanskog prostora „sa opstruiranog“ na „pod represijom“ – prema najnovijem izveštaju međunarodne istraživačke platforme CIVICUS Monitor, koja prati stanje građanskih sloboda u 198 zemalja i teritorija, saopštile su danas Građanske inicijative. Kategorija „pod reprsijom“, druga najniža moguća, opisuje države u kojima su slobode izražavanja, okupljanja i udruživanja ozbiljno ograničene, a protivljenje vlastima može dovesti do ozbiljnih
