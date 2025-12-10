Ukrajinci ušli u trag ruskoj floti! Velika zaplena u Odesi

Tokom zadržavanja, na brodu je bilo 17 članova posade iz nekoliko zemalja Bliskog istoka

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) zadržala je u luci Odesa brod pod ruskom kontrolom koji je, kako tvrdi, ilegalno prevozio ukrajinske poljoprivredne proizvode sa Krima, preneo je Ukrinform. Prema podacima SBU, brod je bio vlasništvo subjekta pod sankcijama Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, a njegovi vlasnici su redovno menjali ime plovila i formalne korisnike iz trećih zemalja kako bi zaobišli restriktivne mere. Istražitelji su otkrili planove