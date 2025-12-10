Ana Korina Sosa Mačado primila Nobelovu nagradu za mir koja je dodeljena njenoj majci

Ana Korina Sosa Mačado primila je danas Nobelovu nagradu za mir koja je dodeljena njenoj majci Mariji Korini Mačado, liderki opozicije u Venecueli, koja nije prisustvovala ceremoniji iz bezbednosnih razloga.

Predsedavajući Nobelovog instituta Jorgen Vatne Fridnes rekao je da je Marija Korina Mačado bezbedna i da će biti sa njima u Oslu, ali ne na ceremoniji. Učinila je sve da prisusvuje ceremoniji, ali zbog situacije pune opasnosti ona neće biti na njoj. Mi smo sreći da možemo da potvrdimo da je ona bezbedna i biće sa nama u Oslu, rekao je on, što je pozdravljeno snažnim aplauzom na ceremoniji, kojoj su prisustvovali kralj Harald i kraljica Sonja. Govoreći o situaciji