Ćerka Marije Korine Mačado primila Nobelovu nagradu za mir u ime majke

OSLO - Ana Korina Sosa Mačado, ćerka venecuelanske opozicione liderke Marije Korine Mačado, primila je danas medalju i diplomu Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu u ime svoje majke, koja još nije stigla u Oslo.

Pre početka ceremonije, koje je pročitala u majčino ime, Ana Korina Mačado je potvrdila da se očekuje dolazak dobitnice u Oslo "za samo nekoliko sati", piše Gardijan. "Dok čekam trenutak da je posle dve godine ponovo zagrlim, mislim na druge ćerke i sinove koji ne viđaju svoje majke", rekla je ona i dodala da je to ono što pokreće njenu majku - želja da živi u slobodnoj Venecueli. "Ona nikada neće odustati od tog cilja", istakla je Ana Korina. Nobelov institut