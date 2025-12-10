Ćerka pročitala pismo i primila Nobela za mir: Marija Mačado je "bezbedna" i u Oslu je

Demokratije moraju biti spremne da se bore za slobodu da bi preživele, rekla je ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir Venecuelanka Marija Korina Mačado, u govoru koji je pročitala njena ćerka na današnjoj ceremoniji dodele nagrade u Oslu kojoj ona nije mogla da prisustvuje.

Nobelov institut je danas ipak objavio da je Mačado "bezbedna" i da će bitu u Oslu, mada neće prisustvovati današnjem uručenju nagrade, pošto je prethodno objavljeno da ona neće biti tu i da će nagradu primiti njena ćerka. U govoru koji je pročitala ćerka na ceremoniji, liderka venecuelanske opozicije rekla je da ta nagrada ima ogroman značaj, ne samo za njenu zemlju već za svet. "Podsećam svet da je demokratija neophodna za mir. I što je najvažnije, lekcija koju
