"Čekam da zagrlim majku posle dve godine": Emotivne reči ćerke Marije Mačado na dodeli Nobelove nagrade

Mondo pre 21 minuta  |  Marina Letić
Ana Korina Sosa Mačado, ćerka venecuelanske opozicione liderke Marije Korine Mačado, primila je medalju i diplomu Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu u ime svoje majke, koja još nije stigla u Oslo.

Pročitala je pismo svoje majke u kojem se poručuje da "demokratiju ne treba uzimati zdravo za gotovo". Ćerka dobitnice nagrade potvrdila je da se očekuje dolazak dobitnice Nobelove nagrade za mir u Oslo za „samo nekoliko sati“, ali da neće prisustvovati ceremoniji iz bezbednosnih razloga. "Dok čekam trenutak da je posle dve godine ponovo zagrlim, mislim na druge ćerke i sinove koji ne viđaju svoje majke", rekla je Ana Korina Sosa Mačado i dodala da njenu majku
