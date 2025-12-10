SRCE: EU da razmotri mere ličnih sankcija za one u krugu vlasti koji preziru zakon i šire nasilje

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) i bivši šef Misije Srbije u EU Duško Lopandić kazao je danas da bi Evropska unija trebalo da razmotri mere poput ličnih sankcija za one u krugu vlasti koji pokazuju prezir prema primeni zakona i širenju atmosfere nasilja i nesigurnosti.

Lopandić je, uoči sastanka predsednika Srbije sa Ursulom fon der Lajen u Briselu, naglasio da vlast Srpske napredne stranke rešava društvene i političke probleme tako što „navodno reši manji, ali napravi dve veće afere“. „Otvoreno su pogazili svako načelo vladavine prava usvajanjem Leks specijalis oko Generalštaba i predlogom da Tužilaštvo za organizovani kriminal podrede tužilastvu nad kojim imaju kontrolu. Osumnjičeni u praksi srpskih vlasti su ti koji smenjuju