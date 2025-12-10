Spajić: Crna Gora će biti u EU 2028. godine, tu čekamo ostale

NIN pre 40 minuta  |  Beta
Premijer Crne Gore Milojko Spajić rekao je da će Podgorica druge kandidate iz regiona čekati kao punopravna članica Evropeke unije (EU) 2028. godine. "Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica.

Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja", napisao je Milojko Spajić na mreži Iks. Spajić se oglasio nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da u sredu ima važan sastanak sa čelnicima EU Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom u Briselu i naveo da će im predložiti da celi Zapadni Balkan zajedno prime u EU.
