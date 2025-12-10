NBS: NEMA NESTAŠICE EVRA, KAZNE ZA SVE KOJI DIŽU KURS I ZLOUPOTREBLJAVAJU SITUACIJU

NBS: NEMA NESTAŠICE EVRA, KAZNE ZA SVE KOJI DIŽU KURS I ZLOUPOTREBLJAVAJU SITUACIJU

Narodna banka Srbije saopštila je da nema nikakve nestašice evra ili drugih stranih valuta, kao i da je devizno tržište u potpunosti stabilno, uprkos pojačanoj tražnji poslednjih dana.

Kako navode iz centralne banke, poslovne banke i ovlašćene menjačnice imaju dovoljno gotovine da zadovolje sve potrebe građana. – Nestašica evra ne postoji i građani mogu nesmetano da obavljaju menjačke poslove u oba smera – i kupovinu i prodaju stranog novca – poručili su iz NBS. Narodna banka Srbije je, kako se navodi, izmenila propise koji regulišu menjačko poslovanje, čime je dodatno olakšan kanal snabdevanja menjačnica efektivnim evrima iz banaka, kako bi
