Australija: premijer pozdravio zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina

Politika pre 1 sat
Australija: premijer pozdravio zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina

Ističe se da je cilj zabrane zaštita mladih od štetnih sadržina, ali kritičari sugerišu da bi to moglo da dovede do izolacije osetljivih tinejdžera

Premijer Australije Entoni Albaneze pozdravio je danas zabranu korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina, koja je stupila na snagu u toj zemlji, uz ocenu da je to „prekretnica u vraćanju kontrole porodicama nad digitalnim okruženjem", ali je upozorio da će sprovođenje pravila biti izazovno. Nakon aktiviranja zabrane, roditelji su izveštavali o uznemirenoj deci koja su izgubila pristup svojim nalozima, dok su neka deca pokušavala da "zaobiđu"
