Ranije je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da Ukrajina treba da održi predsedničke izbore

Izjava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da Evropa i NATO moraju da osiguraju bezbednost Ukrajine za sprovođenje izbora je vrhunac cinizma, ocenila je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. „Ovo je, čak i za Zelenskog, jedan neočekivano smeli potez. Ovo je takav izazov, čak imajući u vidu ono što je već govorio. To jest, ne mogu, na primer, da se setim nijedne zemlje koja bi zahtevala od drugih država da obezbedi