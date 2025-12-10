Stefanović (SSP): Vučićeva ideja o ulasku Zapadnog Balkana u EU zvuči neverovatno

“Zaista neverovatno… Da Crna Gora i Albanija, koje su pred ulaskom u EU, sačekaju Srbiju koja ide u suprotnom pravcu od ulaska u EU pod krimi režimom Srpske napredne stranke? Da oni koji samo što nisu ušli u EU sačekaju da Vučić još prebije, uhapsi, slaže, pokrade izbore i sve tendere?”, naveo je Stefanović u saopštenju.

Povodom Vučićeve najave da će Ursuli fon der Lajen predložiti da ceo Zapadni Balkan zajedno uđe u EU, Stefanović je rekao da Vučić očigledno misli da je lagati Evropu isto kao i lagati građane Srbije preko Informera i Pinka. “Onda ga premijer Crne Gore ponizi i kaže ‘čekamo vas u EU’, jer Srbija pod Vučićem nikad ući neće u EU. Vreme je da se oslobodimo ove mafije i krenemo ka svojoj budućnosti u EU, tamo gde će biti sve naše komšije a ne u suprotnom pravcu kao