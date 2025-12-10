Premijer Australije pozdravio zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina

KANBERA - Premijer Australije Entoni Albaneze pozdravio je danas zabranu korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina, koja je stupila na snagu u toj zemlji, uz ocenu da je to "prekretnica u vraćanju kontrole porodicama nad digitalnim okruženjem", ali je upozorio da će sprovođenje pravila biti izazovno.

Nakon aktiviranja zabrane, roditelji su izveštavali o uznemirenoj deci koja su izgubila pristup svojim nalozima, dok su neka deca pokušavala da "zaobiđu" verifikaciju starosti, uključujući crtanje brade na licu za potrebe automatizovanih provera, preneo je AP. Zvaničnici su saopštili da očekuju da će i stariji članovi porodica pokušati da pomognu u zaobilaženju ograničenja. Albaneze je istakao da će nova pravila doneti "veći duševni mir roditeljima" i da Australija