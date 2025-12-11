Dronovi zaustavili rad ruske platforme za proizvodnju nafte

Ovo je navodno prvi napad Ukrajine na rusku infrastrukturu vezanu za proizvodnju nafte u Kaspijskom moru

Dronovi dugog dometa ukrajinskog Centra za specijalne operacije „Alfa” Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) pogodili su platformu za proizvodnju nafte „Filanovski”, u vlasništvu kompanije „Lukoil-Nižnjevolžsknjeft”, tvrdi izvor u SBU. Prema njegovim rečima, ovo je prvi napad Ukrajine na rusku infrastrukturu vezanu za proizvodnju nafte u Kaspijskom moru, prenosi Ukrinform. „Zabeležena su najmanje četiri pogotka na ofšor platformi. Kao rezultat napada, proizvodnja nafte