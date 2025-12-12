NBS: Bruto devizne rezerve na kraju novembra 29,36 milijardi evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju novembra iznosile 29,36 milijardi evra, što je najveći iznos na kraju meseca i u odnosu na kraj oktobra povećane za 2,5 miliona evra, objavila je danas NBS.

Ovaj iznos deviznih rezervi, pojasnili su iz NBS, obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 164,2 odsto i 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama. Neto devizne rezerve odnosno bruto rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima, na kraju