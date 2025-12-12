NBS: Devizne rezerve u novembru uvećane, iznose 29,37 milijardi evra

Nova ekonomija pre 5 sati
NBS: Devizne rezerve u novembru uvećane, iznose 29,37 milijardi evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju novembra ove godine iznosile oko 29,37 miliona evra, i dostigle su najviši nivo posmatrano krajem meseca, saopštila je danas NBS.

U odnosu na kraj oktobra devizne rezerve povećane su za 2,5 miliona evra. Taj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 164,2 odsto i 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda. Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju novembra iznosile su oko 24,98
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Evro danas 117,3559, za dolar 99,9710

Evro danas 117,3559, za dolar 99,9710

Politika pre 40 minuta
NBS: Devizne rezerve u novembru uvećane na oko 29,37 milijardi evra

NBS: Devizne rezerve u novembru uvećane na oko 29,37 milijardi evra

N1 Info pre 4 sati
NBS u novembru prodala 210 mil EUR

NBS u novembru prodala 210 mil EUR

Ekapija pre 3 sata
NBS: Bruto devizne rezerve na kraju novembra 29,36 milijardi evra

NBS: Bruto devizne rezerve na kraju novembra 29,36 milijardi evra

B92 pre 3 sata
Devizne rezerve u novembru uvećane na oko 29,37 milijardi evra

Devizne rezerve u novembru uvećane na oko 29,37 milijardi evra

Biznis.rs pre 5 sati
Izvoz raste, ali SAD i dalje zavise od uvoza - deficit ostaje visok

Izvoz raste, ali SAD i dalje zavise od uvoza - deficit ostaje visok

Kamatica pre 5 sati
NBS: Bruto devizne rezerve na kraju novembra 29,36 milijardi evra

NBS: Bruto devizne rezerve na kraju novembra 29,36 milijardi evra

NIN pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarstvo razume probleme mlekara, ali tvrdi da njih izazivaju spoljni faktori

Ministarstvo razume probleme mlekara, ali tvrdi da njih izazivaju spoljni faktori

Danas pre 25 minuta
Advokatica Tamara Radojčić razjašnjava dileme: Kako rešavati sporove u vezi sa izdavanjem i zakupom stana?

Advokatica Tamara Radojčić razjašnjava dileme: Kako rešavati sporove u vezi sa izdavanjem i zakupom stana?

Euronews pre 29 minuta
Kapetan Vesna Aleksić se obratila putnicima iznad Srbije: Od kontrole letenja smo dobili važnu informaciju

Kapetan Vesna Aleksić se obratila putnicima iznad Srbije: Od kontrole letenja smo dobili važnu informaciju

Aero.rs pre 14 minuta
Ministarstvo o izazovima u mlekarskom sektoru: Spoljni uticaji doveli do promene navika potrošača i smanjenja kupovine domaćeg…

Ministarstvo o izazovima u mlekarskom sektoru: Spoljni uticaji doveli do promene navika potrošača i smanjenja kupovine domaćeg mleka

N1 Info pre 34 minuta
Tender za pregled građevinskih konstrukcija Autobuske stanice i nadstrešnice na peronima u Novom Sadu

Tender za pregled građevinskih konstrukcija Autobuske stanice i nadstrešnice na peronima u Novom Sadu

N1 Info pre 29 minuta