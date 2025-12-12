NBS u novembru prodala 210 mil EUR

Ekapija pre 2 sata
NBS u novembru prodala 210 mil EUR

Ilustracija (Foto: wael khalil alfuzai/shutterstock.com) Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju novembra bile su na nivou od 29,37 mlrd EUR i dostigle su najviši nivo posmatrano krajem meseca.

U odnosu na kraj oktobra povećane su za 2,5 mil EUR. Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 164,2% i 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, saopšteno je iz NBS. Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po
