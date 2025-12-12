Devizne rezerve u novembru uvećane na oko 29,37 milijardi evra

U trezorima narodne banke čuvamo 52,4 tone zlata

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju novembra ove godine iznosile oko 29,37 miliona evra, i dostigle su najviši nivo posmatrano krajem meseca, saopštila je danas NBS. U odnosu na kraj oktobra devizne rezerve povećane su za 2,5 miliona evra. Taj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 164,2 odsto i 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda. Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve