Devizne rezerve 29,4 milijardi evra, NBS u novembru prodala 210 miliona evra

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Bruto devizne rezerve na kraju novembra 2025. godine bile iznosile su 29,37 milijardi evra.

U odnosu na kraj oktobra povećane su za 2,5 miliona evra, saopštila je Narodna banka Srbije. Kako navodi NBS, ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 164,2 odsto i 6,9 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama. Neto devizne rezerve, bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve,
