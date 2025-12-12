Vučić u Nišu i okolini obilazi fabrike i institucije - država će pomoći privatnom sektoru

Vučić u Nišu i okolini obilazi fabrike i institucije - država će pomoći privatnom sektoru

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu Nišu obilaskom kasarne ''Mija Stanimirović''. Vučić je izjavio da će ove i sledeće godine biti značajno veći priliv novih vojnika u jedinice Vojske Srbije zbog, kako je naveo, izmena vojnih zakona koji su nedavno usvojeni u Skupštini Srbije i sve boljih plata u vojsci. Posetio je između ostalog i fabrike Integrated Micro-Electronics i Yumis, a posetio je i Centar za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' u Gadžinom Hanu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas uslužni centar za legalizaciju objekata po programu "Svoj na svome" u opštini Gadžin Han, gde razgovara i sa građanima. Zajedno sa predsednikom je i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i predsednik opštine Gadžin Han Milisav Filipović.
