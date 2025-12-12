Anđušić o Obradoviću: Šok! Problemi su se krili…

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Nikola Novaković
Anđušić o Obradoviću: Šok! Problemi su se krili…

Danilo Anđušić, nekadašnji zamenik kapitena Partizana, govorio je o dešavanjima u crno-belom timu u poslednjim nedeljama.

Bek srpske reprezentacije komentarisao je događanja koja su usledila posle ostavke Željka Obradovića. “Niko nije očekivao da će se to dešavati. Jako je teško kada neko kao Željko Obradović, ko je vratio pompu oko Partizana, koji je podigao Partizan u poslednjih nekoliko godina, izađe pred javnost i kaže da više neće da bude deo kluba. To je svima sigurno bio šok, pa i meni. I bilo mi je jako žao što prvi put u karijeri napušta klub u toku sezone, bilo mi je žao da
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Anđušiću teško posle Željkovog odlaska: "Problemi su se krili u klubu"

Anđušiću teško posle Željkovog odlaska: "Problemi su se krili u klubu"

Sportske.net pre 10 minuta
Tanjević prognozirao Večiti derbi: Zvezda ima blagu prednost, evo i zbog čega...

Tanjević prognozirao Večiti derbi: Zvezda ima blagu prednost, evo i zbog čega...

Kurir pre 1 sat
Zašto je u Partizan u prednosti i kako se treneri tako dobro znaju pred večiti derbi VIDEO

Zašto je u Partizan u prednosti i kako se treneri tako dobro znaju pred večiti derbi VIDEO

Nova pre 1 sat
Darko Plavšić komentarisao derbi Partizan - Zvezda u Evroligi: "Ne bih rekao..."

Darko Plavšić komentarisao derbi Partizan - Zvezda u Evroligi: "Ne bih rekao..."

Telegraf pre 1 sat
Delije se oglasile pred večiti derbi i meč u Evroligi između Partizana i Zvezde: "Idemo svi da..."

Delije se oglasile pred večiti derbi i meč u Evroligi između Partizana i Zvezde: "Idemo svi da..."

Telegraf pre 1 sat
Grobari do koske gde god tata da igra: Lesorova deca i supruga bodre Partizan u Areni u derbiju!

Grobari do koske gde god tata da igra: Lesorova deca i supruga bodre Partizan u Areni u derbiju!

Hot sport pre 2 sata
"Partizan mora da živi i posle Željka, kao što je živeo i pre njega"

"Partizan mora da živi i posle Željka, kao što je živeo i pre njega"

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićOstavka

Sport, najnovije vesti »

Anđušiću teško posle Željkovog odlaska: "Problemi su se krili u klubu"

Anđušiću teško posle Željkovog odlaska: "Problemi su se krili u klubu"

Sportske.net pre 10 minuta
Partizan koristi finansijski krah kluba: Pojačanje naciljano, mogli bi da dovedu opasnog skorera!

Partizan koristi finansijski krah kluba: Pojačanje naciljano, mogli bi da dovedu opasnog skorera!

Hot sport pre 35 minuta
Cela arena će zviždati košarkašima Partizana?! Oglasile se Delije pred gostovanje!

Cela arena će zviždati košarkašima Partizana?! Oglasile se Delije pred gostovanje!

Hot sport pre 5 minuta
Glavni grad Crne Gore izabrao najbolje…

Glavni grad Crne Gore izabrao najbolje…

Sport klub pre 0 minuta
Zvezdina pobeda u Gracu zlata vredna, oseća se miris proleća u Evropi

Zvezdina pobeda u Gracu zlata vredna, oseća se miris proleća u Evropi

Nova pre 25 minuta