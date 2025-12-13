Živ izgoreo u automobilu: Vatrogasci sekli vozilo da izvuku telo

Mladić (19) iz Slatine poginuo je nakon što je automobil kojim je upravljao udario u drvo i zapalio se na putu DN 65 u Rumuniji.

Teška i potresna saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu DN 65, u okrugu Olt u Rumuniji, kada je devetnaestogodišnji mladić iz Slatine izgubio život nakon što je automobil kojim je upravljao sleteo s puta i udario u drvo, a zatim se zapalio. Prema dostupnim informacijama, vozilo je nakon sudara zahvatio plamen, dok je vozač ostao zarobljen u unutrašnjosti automobila. U trenutku kada su spasioci stigli na lice mesta, mladić je bio bez svesti, a automobil je