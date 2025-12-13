Živ izgoreo u automobilu: Vatrogasci sekli vozilo da izvuku telo

Alo pre 15 minuta
Živ izgoreo u automobilu: Vatrogasci sekli vozilo da izvuku telo

Mladić (19) iz Slatine poginuo je nakon što je automobil kojim je upravljao udario u drvo i zapalio se na putu DN 65 u Rumuniji.

Teška i potresna saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu DN 65, u okrugu Olt u Rumuniji, kada je devetnaestogodišnji mladić iz Slatine izgubio život nakon što je automobil kojim je upravljao sleteo s puta i udario u drvo, a zatim se zapalio. Prema dostupnim informacijama, vozilo je nakon sudara zahvatio plamen, dok je vozač ostao zarobljen u unutrašnjosti automobila. U trenutku kada su spasioci stigli na lice mesta, mladić je bio bez svesti, a automobil je
BMW pokosio devojku na stajalištu Užas na Voždovcu: Sleteo sa puta pa je udario dok je čekala prevoz

Blic pre 35 minuta

Jeziva nesreća, mladić (19) živ izgoreo! Automobilom udario u drvo, a onda je buknuo plamen: Vatrogasci sekli vozilo da izvuku telo, imao opekotine po celom telu

Blic pre 30 minuta

U Beogradu rekordnih 157 saobraćajnih udesa za samo 24 sata

Beta pre 35 minuta

Za samo 24 sata u Beogradu rekordnih 157 saobraćajnih udesa

Danas pre 5 minuta

"Ne želim da imam problem" svedočio muškarac koji je pobegao dok je devojka brutalno tučena u kafiću u Beranama: Ovako se pravdao zašto nije pozvao pomoć (video)

Blic pre 0 minuta

Uhapšene četiri osobe koje su opljačkale stariju ženu

InfoLIGA pre 40 minuta

