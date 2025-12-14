Lion ispravio grešku iz prošlog kola

Lion je uspeo da popravi utisak kod svojih navijača posle šokantnog poraza u prošlom kolu od Lorijena.

Sada su bili bolji od ekipe Avra minimalnim rezultatom 1:0 i tako došli do tri boda, koji su ih odveli na peto mesto tabele Lige 1 sa 27 bodova. Fudbaleri Liona imali su pre svega mnogo sreće u prvom poluvremenu, jer je Sumare promašio penal u 37. minutu duela. Domaći su to znali da kazne u 52. minutu, kada je Afonso Moreira poslao dobar centaršut, a u kaznenom prostoru najviši je bio Pavel Šulc, koji je glavom loptu poslao u mrežu rivala. Imao je Avr svoje šanse
