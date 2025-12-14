Pucnjava na Univerzitetu Braun: Ubijene dve osobe, ranjeno devet

Najmanje dve osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu popodne u zgradi kampusa na Univerzitetu Braun u gradu Providens u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, saopštile su danas lokalne vlasti navodeći da osumnjičeni nije identifikovan i da je još uvek na slobodi.

U saopštenju se navodi da je pucnjava prijavljena u inženjerskoj zgradi Barus i Holi nešto posle 16 časova po lokalnom vremenu, prenosi CBS News. Pucnjava se dogodila u učionici na prvom spratu, rekao je novinarima zamenik šefa policije Providensa Tim O'Hara, a škola je saopštila da su se u vreme pucnjave u zgradi održavali završni ispiti. Gradonačelnik Providensa Bret Smajli rekao je na konferenciji za novinare da je osam ranjenih u kritičnom stanju prebačeno u