Pucnjava na Univerzitetu Braun: Ubijene dve osobe, ranjeno devet

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Najmanje dve osobe su ubijene, a devet je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu popodne u zgradi kampusa na Univerzitetu Braun u gradu Providens u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, saopštile su danas lokalne vlasti navodeći da osumnjičeni nije identifikovan i da je još uvek na slobodi.

U saopštenju se navodi da je pucnjava prijavljena u inženjerskoj zgradi Barus i Holi nešto posle 16 časova po lokalnom vremenu, prenosi CBS News. Pucnjava se dogodila u učionici na prvom spratu, rekao je novinarima zamenik šefa policije Providensa Tim O'Hara, a škola je saopštila da su se u vreme pucnjave u zgradi održavali završni ispiti. Gradonačelnik Providensa Bret Smajli rekao je na konferenciji za novinare da je osam ranjenih u kritičnom stanju prebačeno u
RTS pre 2 minuta
Nedeljnik pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Radio 021 pre 2 sata
Novi magazin pre 2 sata
BBC News pre 2 sata
Vreme pre 2 sata
BBC News pre 2 minuta
RTS pre 2 minuta
Nova pre 2 minuta
Danas pre 2 minuta
Blic pre 2 minuta