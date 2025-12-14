Priveden jedan osumnjičeni povezan sa pucnjavom na Univerzitetu Braun u SAD

Policija u Providensu privela je danas jednog osumnjičenog u vezi sa pucnjavom na Univerzitetu Braun u kojoj je ubijeno dvoje, a ranjeno devetoro studenata.

Pozivajući se na dvoje policijskih službenika, NBC njuz prenosi da je kod privedenog pronađeno vatreno oružje sa ''jedinstvenom karakteristikom''. Privedeni još nije identifikovan, a još nije podignuta ni optužnica. Na Univerzitetu Braun u Providensu, u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, ukinuto je pravilo o zadržavanju na javnom mestu, uprkos tome što policija smatra da je Univerzitet i dalje ''aktivno mesto zločina''. Do pucnjave na Univerzitetu došlo je u