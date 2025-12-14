Priveden osumnjičeni u vezi sa pucnjavom na Univerzitetu Braun

RTS pre 3 sata
Priveden osumnjičeni u vezi sa pucnjavom na Univerzitetu Braun

Policija u Providensu privela je danas jednog osumnjičenog u vezi sa pucnjavom na Univerzitetu Braun u kojoj je ubijeno dvoje, a ranjeno devetoro studenata.

Univerzitet poziva studente da ostanu u skloništima, zaključavaju vrata i utišaju telefone. Federalne agencije za sprovođenje zakona, uključujući FBI, pomažu lokalnim organima u istrazi povodom te pucnjave. "Želimo da svi znaju da je pojedinac koji je odgovoran za pucnjavu i dalje u bekstvu, upravo smo objavili video-snimak na kojem se vidi kako napušta mesto pucnjave, što je važno kako bi svi to videli i mogli da ga prepoznaju. U ovom trenutku nemamo razloga da
