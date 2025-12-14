Uhapšen napadač sa Rod Ajlenda! Policija ga uhvatila posle 10 sati bekstva! U brutalnoj pucnjavi ubio dvoje, ranio više ljudi na univerzitetu Braun! (video)
Kurir pre 6 sati | Daily Mail/Preneo: V.M.)
Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun u američkoj saveznoj državi Rod Ajlend uhapšen je nakon što je proveo oko 10 sati u bekstvu.
U napadu su poginule dve osobe, dok je više ljudi ranjeno. Policija je potvrdila da je takozvano "lice od interesa" privedeno i da se nalazi u pritvoru od 6 časova ujutru u nedelju. Pucnji su odjeknuli u prestižnoj zgradi Fakulteta inženjerstva Univerziteta Braun u subotu oko 16:05 časova, u jeku završnih ispita na kraju semestra. U pucnjavi su ubijene dve osobe, dok je više drugih zadobilo povrede. Istraga o motivima i okolnostima napada je u toku. (Kurir.rs/