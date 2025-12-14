Dvoje ubijenih i devet ranjenih na sveučilištu u SAD-u

SEEbiz pre 18 minuta
Dvoje ubijenih i devet ranjenih na sveučilištu u SAD-u

PROVIDENCE - Policija traga za osumnjičenikom nakon pucnjave na Sveučilištu Brown u Providenceu u kojoj su dva studenta poginula, a devet ih je ranjeno.

Ulice oko kampusa u glavnom gradu savezne države Rhode Island blokirane su i pune vozila hitnih službi satima nakon pucnjave, a policijski službenici pojačali su sigurnost diljem grada dok je policija nastavila potragu. "Odgovorna osoba je još uvijek na slobodi", rekao je gradonačelnik Brett Smiley novinarima na konferenciji za novinare. Policija je objavila snimku osumnjičenog napadača. Kratka snimka prikazuje osumnjičenika kako hoda ulicom i skreće iza ugla
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Uhapšen napadač sa Rod Ajlenda! Policija ga uhvatila posle 10 sati bekstva! U brutalnoj pucnjavi ubio dvoje, ranio više ljudi…

Uhapšen napadač sa Rod Ajlenda! Policija ga uhvatila posle 10 sati bekstva! U brutalnoj pucnjavi ubio dvoje, ranio više ljudi na univerzitetu Braun! (video)

Kurir pre 13 minuta
Pucnjava na američkom univerzitetu Braun, ubijeno dvoje studenata, devet povređeno

Pucnjava na američkom univerzitetu Braun, ubijeno dvoje studenata, devet povređeno

Beta pre 1 sat
Potraga za osumnjičenim za ubistvo dvoje studenata Univerziteta Braun i dalje traje, FBI pomaže u istrazi

Potraga za osumnjičenim za ubistvo dvoje studenata Univerziteta Braun i dalje traje, FBI pomaže u istrazi

RTS pre 1 sat
Pucnjava na američkom univerzitetu Braun, ubijeno dvoje studenata, devet povređeno

Pucnjava na američkom univerzitetu Braun, ubijeno dvoje studenata, devet povređeno

Radio sto plus pre 38 minuta
Pucnjava na kampusu u Americi: Dvoje poginulih, devet povređenih, 400 policajaca u potrazi nakon napada na Univerzitetu Braun

Pucnjava na kampusu u Americi: Dvoje poginulih, devet povređenih, 400 policajaca u potrazi nakon napada na Univerzitetu Braun

Nedeljnik pre 2 sata
Novi detalji pucnjave na Univerzitetu Braun: Rafali odjeknuli tokom pripreme za ispit, više od 150 studenata zabarikadirano u…

Novi detalji pucnjave na Univerzitetu Braun: Rafali odjeknuli tokom pripreme za ispit, više od 150 studenata zabarikadirano u sali

Nova pre 2 sata
Pucnjava na Univerzitetu Braun: Ubijene dve osobe, ranjeno devet

Pucnjava na Univerzitetu Braun: Ubijene dve osobe, ranjeno devet

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Let koji je pomerio granice: Kako je Vigilante 1960. postavio svetski visinski rekord

Let koji je pomerio granice: Kako je Vigilante 1960. postavio svetski visinski rekord

Aero.rs pre 23 minuta
"Srbija čvrsto stoji uz jevrejsku zajednicu" Vučić osudio teroristički napad u Sidneju: Antisemitizmu nema mesta u svetu

"Srbija čvrsto stoji uz jevrejsku zajednicu" Vučić osudio teroristički napad u Sidneju: Antisemitizmu nema mesta u svetu

Blic pre 4 minuta
BLOG UŽIVO Novi jezivi detalji masakra na plaži: Policija našla automobil pun eksploziva, napadači planirali još veće…

BLOG UŽIVO Novi jezivi detalji masakra na plaži: Policija našla automobil pun eksploziva, napadači planirali još veće krvoproliće

Nova pre 34 minuta
Prolaznik razoružao jednog od napadača u pucnjavi u Sidneju (VIDEO)

Prolaznik razoružao jednog od napadača u pucnjavi u Sidneju (VIDEO)

Nedeljnik pre 29 minuta
Vučić osudio napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju: Antisemitizmu nema mesta u svetu

Vučić osudio napad na jevrejsku zajednicu u Sidneju: Antisemitizmu nema mesta u svetu

Euronews pre 14 minuta