Dvoje ubijenih i devet ranjenih na sveučilištu u SAD-u

PROVIDENCE - Policija traga za osumnjičenikom nakon pucnjave na Sveučilištu Brown u Providenceu u kojoj su dva studenta poginula, a devet ih je ranjeno.

Ulice oko kampusa u glavnom gradu savezne države Rhode Island blokirane su i pune vozila hitnih službi satima nakon pucnjave, a policijski službenici pojačali su sigurnost diljem grada dok je policija nastavila potragu. "Odgovorna osoba je još uvijek na slobodi", rekao je gradonačelnik Brett Smiley novinarima na konferenciji za novinare. Policija je objavila snimku osumnjičenog napadača. Kratka snimka prikazuje osumnjičenika kako hoda ulicom i skreće iza ugla