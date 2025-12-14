Ministarstvo privrede subvencioniše firme koje izlaze na ino-tržište sa 400 miliona

Ministarstvo privrede pokrenulo je program podrške kompanijama koje planiraju izlazak na inostrana tržišta, a za taj program je opredeljeno 400 miliona dinara bespovratnih sredstava, objavila je ministarka Adrijana Mesarović na Instagramu.

U objavi se navodi da se bespovratna pomoć daje do 30 odsto vrednosti investicije, da je najmanji iznos subvencije milion, a najveći deset miliona dinara po pojedinačnom zehtevu. Novac se može dobiti za nabavku novih mašina, alata, opreme, kao i za izgradnju, dogradnju, adaptaciju ili sanaciju poslovnog prostora. Trajna obrtna sredstva mogu da učestvuju sa do 20 odsto ukupne subvencije. Pravo za konkurisanje imaju sva registrovana pravna lica koja se bave