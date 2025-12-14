Ministarstvo privrede dodeljuje 400 miliona dinara za izlazak firmi na inostrana tržišta

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Ministarstvo privrede dodeljuje 400 miliona dinara za izlazak firmi na inostrana tržišta

Ministarstvo privrede pokrenulo je program podrške kompanijama koje planiraju izlazak na inostrana tržišta, objavila je ministarka Adrijana Mesarović na Instagramu.

Kako dodaje za taj program je opredeljeno 400 miliona dinara bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva Ministarstva privrede iznose do do 30 odsto vrednosti investicije. Najmanji iznos subvencije je milion, a najveći deset miliona dinara po pojedinačnom zahtevu. Novac je namenjen za nabavku novih mašina, opreme, alata, kao i za izgradnju, dogradnju, adaptaciju ili sanaciju poslovnog, odnosno proizvodnog prostora. Trajna obrtna sredstva mogu da učestvuju sa do 20
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo privrede subvencioniše firme koje izlaze na ino-tržište sa 400 miliona

Ministarstvo privrede subvencioniše firme koje izlaze na ino-tržište sa 400 miliona

Serbian News Media pre 8 minuta
Ministarstvo privrede subvencioniše firme koje izlaze na inostrano tržište - Opredeljeno 400 miliona dinara

Ministarstvo privrede subvencioniše firme koje izlaze na inostrano tržište - Opredeljeno 400 miliona dinara

Ekapija pre 1 sat
Ministarstvo privrede subvencioniše firme koje izlaze na inostrano tržište sa 400 miliona

Ministarstvo privrede subvencioniše firme koje izlaze na inostrano tržište sa 400 miliona

Jugmedia pre 1 sat
Ministarstvo privrede subvencioniše firme koje izlaze na ino-tržište sa 400 miliona

Ministarstvo privrede subvencioniše firme koje izlaze na ino-tržište sa 400 miliona

Danas pre 1 sat
Mesarović: Ministarstvo privrede pokrenulo novi program, država izdvaja 400 miliona dinara za kompanije koje izlaze na strana…

Mesarović: Ministarstvo privrede pokrenulo novi program, država izdvaja 400 miliona dinara za kompanije koje izlaze na strana tržišta

Kurir pre 2 sata
Ministarstvo privrede raspisalo novi konkurs! Mesarović: Podržavamo kompanije koje jačaju kapacitete i izlaze na inostrana…

Ministarstvo privrede raspisalo novi konkurs! Mesarović: Podržavamo kompanije koje jačaju kapacitete i izlaze na inostrana tržišta

Blic pre 1 sat
Ministarstvo privrede raspisalo novi konkurs Mesarović: Podržavamo kompanije koje jačaju kapacitete i izlaze na inostrana…

Ministarstvo privrede raspisalo novi konkurs Mesarović: Podržavamo kompanije koje jačaju kapacitete i izlaze na inostrana tržišta, evo ko može da se prijavi

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

Stambena zajednica Nikole Pašića 10 – Soliter A organizovala podelu paketića najmlađima

Stambena zajednica Nikole Pašića 10 – Soliter A organizovala podelu paketića najmlađima

Glas Šumadije pre 33 minuta
Pojačana kontrola saobraćaja u periodu od 15. do 21. decembra

Pojačana kontrola saobraćaja u periodu od 15. do 21. decembra

Glas juga pre 3 minuta
Dečje-omladinski hor „Branko“ osvojio Gran-pri u Rumuniji

Dečje-omladinski hor „Branko“ osvojio Gran-pri u Rumuniji

Glas juga pre 28 minuta
SPORTSKI HEROJI PIROTA: Put do uspeha atletičarke Mine Stanković

SPORTSKI HEROJI PIROTA: Put do uspeha atletičarke Mine Stanković

Pirotske vesti pre 28 minuta
DRUGI PIŠU: I dalje neizvestan datum useljavanja u Centre izvrsnosti

DRUGI PIŠU: I dalje neizvestan datum useljavanja u Centre izvrsnosti

Ritam grada Kg pre 18 minuta