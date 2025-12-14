Ministarstvo privrede dodeljuje 400 miliona dinara za izlazak firmi na inostrana tržišta

Ministarstvo privrede pokrenulo je program podrške kompanijama koje planiraju izlazak na inostrana tržišta, objavila je ministarka Adrijana Mesarović na Instagramu.

Kako dodaje za taj program je opredeljeno 400 miliona dinara bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva Ministarstva privrede iznose do do 30 odsto vrednosti investicije. Najmanji iznos subvencije je milion, a najveći deset miliona dinara po pojedinačnom zahtevu. Novac je namenjen za nabavku novih mašina, opreme, alata, kao i za izgradnju, dogradnju, adaptaciju ili sanaciju poslovnog, odnosno proizvodnog prostora. Trajna obrtna sredstva mogu da učestvuju sa do 20