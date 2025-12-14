Država izdvojila 400 miliona dinara za podršku kompanijama koje izlaze na inostrana tržišta

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je resorno ministarstvo pokrenulo program podrške kompanijama koje jačaju kapacitete i izlaze na inostrana tržišta i da je za program opredeljeno 400 miliona dinara bespovratnih sredstava. „Bespovratna sredstva Ministarstva iznose do 30 posto vrednosti investicionog ulaganja, u iznosu od milion dinara do 10 miliona dinara po pojedinačnom zahtevu”, navela je Mesarović na svom