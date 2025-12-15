Epidemiolog: Ne paničite zbog lepre, vakcina koja se daje po rođenju može da zaštiti

Nakon Rumunije, lepra se pojavila i u Hrvatskoj. Kakve su prognoze za Srbiju? Nepotrebnu paniku izazvala je vest da se u okruženju pojavila lepra, navodi epidemiolog Zoran Radovanović, i dodaje da je u pitanju bolest koja se registruje svake godine u svetu, i to 200.000 novih slučajeva, i više. "To nija ona strašna bolest iz daleke prošlosti. To je sada malo zarazna bolest, teško se prenosi, nije više akutna. Zaraznost je veoma mala, pa je šansa da se čovek zarazi