Od sutra vreme stabilnije

Ujutru i pre podne u nizijama, dolinama reka i po kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se ponegde na severu zemlje zadržati veći deo dana.

U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 10 stepeni Celzijusa, najavljuje RHMZ. Uveče i u toku noći ponovo formiranje magle i niske oblačnosti. Od utorka do kraja sedmice suvo, stabilno i toplije. Magla se, kao lokalna pojava, očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, biti i sunčanih perioda.