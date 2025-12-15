Od sutra vreme stabilnije

Stav.life pre 24 minuta  |  STAV
Od sutra vreme stabilnije

Ujutru i pre podne u nizijama, dolinama reka i po kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se ponegde na severu zemlje zadržati veći deo dana.

U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 10 stepeni Celzijusa, najavljuje RHMZ. Uveče i u toku noći ponovo formiranje magle i niske oblačnosti. Od utorka do kraja sedmice suvo, stabilno i toplije. Magla se, kao lokalna pojava, očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, biti i sunčanih perioda.
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

RHMZ: Od utorka sve toplije

RHMZ: Od utorka sve toplije

OK radio pre 53 minuta
Vremenska prognoza za ponedeljak, 15. decembar: Danas jutro maglovito, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za ponedeljak, 15. decembar: Danas jutro maglovito, tokom dana sunčano

Beta pre 1 sat
Vreme u Srbiji: Magla i temperatura do 10 stepeni, pa promena

Vreme u Srbiji: Magla i temperatura do 10 stepeni, pa promena

NIN pre 1 sat
Vremenska prognoza za ponedeljak, 15. decembar: Danas jutro maglovito, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za ponedeljak, 15. decembar: Danas jutro maglovito, tokom dana sunčano

Radio sto plus pre 1 sat
Vremenska prognoza za ponedeljak, 15. decembar: Danas jutro maglovito, tokom dana sunčano

Vremenska prognoza za ponedeljak, 15. decembar: Danas jutro maglovito, tokom dana sunčano

Serbian News Media pre 1 sat
Danas jutro maglovito, tokom dana sunčano vreme

Danas jutro maglovito, tokom dana sunčano vreme

Novi magazin pre 1 sat
Izmereno minus 9 danas u ovom gradu, zima ne popušta: Poznato i da li nas ovih dana očekuju padavine

Izmereno minus 9 danas u ovom gradu, zima ne popušta: Poznato i da li nas ovih dana očekuju padavine

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Protest za Zakon roditelj-negovatelj danas ispred Vlade: „Vreme je da država prizna naš rad i našu borbu“

Protest za Zakon roditelj-negovatelj danas ispred Vlade: „Vreme je da država prizna naš rad i našu borbu“

Mašina pre 38 minuta
Zaštitnik građana Skupštini podnosi zakon o zabrani mobilnih u školama

Zaštitnik građana Skupštini podnosi zakon o zabrani mobilnih u školama

N1 Info pre 28 minuta
ANEM: Nastavljaju se pretnje Vidojkoviću i Kulačinu, bez reakcija nadležnih

ANEM: Nastavljaju se pretnje Vidojkoviću i Kulačinu, bez reakcija nadležnih

N1 Info pre 3 minuta
NPS, NLS i Ekološki ustanak osudili odnos vlasti prema roditeljima-negovateljima

NPS, NLS i Ekološki ustanak osudili odnos vlasti prema roditeljima-negovateljima

Beta pre 19 minuta
Odloženo suđenje okrivljenima iz Poršea koji su prošle godine tukli građane na blokadi raskrsnice Uu Novom Sadu

Odloženo suđenje okrivljenima iz Poršea koji su prošle godine tukli građane na blokadi raskrsnice Uu Novom Sadu

Danas pre 49 minuta