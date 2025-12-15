Rusija odlučno osuđuje varvarski teroristički napad u Australiji

Rusija odlučno osuđuje varvarski teroristički napad u Australiji, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Rusija najodlučnije osuđuje varvarski teroristički napad koji su u Australiji izveli ekstremisti. Naročito zgražava činjenica da je napad počinjen na verskoj osnovi, i to na jedan od najvažnijih i najsvetijih praznika za sve Jevreje — Hanuku“, poručio je predstavnik Kremlja. On je podsetio da je ruski predsednik Vladimir Putin čestitao Jevrejima praznik Hanuku. Ranije je premijer Australije Entoni Albaniz saopštio da je zemlji neophodno da „iskoreni“ antisemitizam
