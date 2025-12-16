Sin Roba Rajnera u zatvoru stavljen pod nadzor da ne bi izvršio samoubistvo

Sin reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel, a koji se sumnjiči da je izvršio ubistvo roditelja, stavljen je pod nadzor u zatvoru, zbog postojanja mogućnosti da izvrši samoubistvo.

Nik Rajner (32) uhapšen je u nedelju popodne ispred motela u kojem je iznajmio sobu prethodne noći, a prema pisanju američkih medija, noć pre ubistva on se na jednoj božićnoj zabavi čudno ponašao i posvađao sa roditeljima. Rob i Mišel Rajner ubijeni su u noći između subote i nedelje, a njihova tela pronašla je njihova ćerka koja je o tome odmah obavestila policiju i bliskog porodičnog prijatelja, glumca Bili Kristala. Kako prenosi Dejli Mejl Nik je u zatvoru pod