Sin Roba Rajnera u zatvoru stavljen pod nadzor da ne bi izvršio samoubistvo

B92 pre 3 sata
Sin Roba Rajnera u zatvoru stavljen pod nadzor da ne bi izvršio samoubistvo

Sin reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel, a koji se sumnjiči da je izvršio ubistvo roditelja, stavljen je pod nadzor u zatvoru, zbog postojanja mogućnosti da izvrši samoubistvo.

Nik Rajner (32) uhapšen je u nedelju popodne ispred motela u kojem je iznajmio sobu prethodne noći, a prema pisanju američkih medija, noć pre ubistva on se na jednoj božićnoj zabavi čudno ponašao i posvađao sa roditeljima. Rob i Mišel Rajner ubijeni su u noći između subote i nedelje, a njihova tela pronašla je njihova ćerka koja je o tome odmah obavestila policiju i bliskog porodičnog prijatelja, glumca Bili Kristala. Kako prenosi Dejli Mejl Nik je u zatvoru pod
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge: Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom, ubijeni na spavanju

Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge: Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom, ubijeni na spavanju

Kurir pre 28 minuta
Ko je sin Roba Rajnera koji se sumnjiči da je ubio roditelje: Imao probleme sa porocima, sa ocem snimio film inspirisan…

Ko je sin Roba Rajnera koji se sumnjiči da je ubio roditelje: Imao probleme sa porocima, sa ocem snimio film inspirisan njihovim životom, a sad je u pritvoru

Nova pre 59 minuta
Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom: Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge

Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom: Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge

Večernje novosti pre 43 minuta
Otkriveno šta su Rob i Mišel Rajner radili noć pre nego što su ubijeni: Poznata glumica bila je sa njima...

Otkriveno šta su Rob i Mišel Rajner radili noć pre nego što su ubijeni: Poznata glumica bila je sa njima...

Kurir pre 1 sat
Ko je Nik koji je zaklao majku i oca? Pronađeni sa prerezanim vratovima, a za života ih je doveo do iznemoglosti zbog droge

Ko je Nik koji je zaklao majku i oca? Pronađeni sa prerezanim vratovima, a za života ih je doveo do iznemoglosti zbog droge

Alo pre 3 sata
Nik Rajner u zatvoru stavljen pod nadzor da ne bi izršio samoubistvo

Nik Rajner u zatvoru stavljen pod nadzor da ne bi izršio samoubistvo

Politika pre 3 sata
Ko je najstarija ćerka Roba Rajnera: Usvojio ju je dok je bio oženjen njenom majkom, sarađivali su na nekoliko filmova, a…

Ko je najstarija ćerka Roba Rajnera: Usvojio ju je dok je bio oženjen njenom majkom, sarađivali su na nekoliko filmova, a njegova smrt ju je šokirala

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Kultura, najnovije vesti »

Evo koje su zvezde mogle da glume u filmu „Sam u kući“

Evo koje su zvezde mogle da glume u filmu „Sam u kući“

Danas pre 4 minuta
Džejn Ostin posle 250 godina - Aktuelna i u vreme TikToka

Džejn Ostin posle 250 godina - Aktuelna i u vreme TikToka

B92 pre 3 minuta
Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge: Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom, ubijeni na spavanju

Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge: Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom, ubijeni na spavanju

Kurir pre 28 minuta
„Autentičnost je hrabrost – da budeš svoj, čak i kada to nije najlakše“: Ivana Peters najavila još jedan koncert

„Autentičnost je hrabrost – da budeš svoj, čak i kada to nije najlakše“: Ivana Peters najavila još jedan koncert

BizLife pre 1 sat
Studijski album "Polako" sastava "Kalem": Spoj tradicionalnih pesama i autorskih kompozicija sa prepoznatljivim pečatom

Studijski album "Polako" sastava "Kalem": Spoj tradicionalnih pesama i autorskih kompozicija sa prepoznatljivim pečatom

Euronews pre 59 minuta