"Brutalna ruska politička poruka" Šta se desilo sa Radomirom Kurtićem u Moskvi: "Ovo možda ima veze sa izvozom srpskog naoružanja!"
Blic pre 4 sati
Radomir Kurtić, predstavnik Jugoimport SDPR, stradao je u Moskvi pod nerazjašnjenim okolnostima Stručnjaci analiziraju moguće veze sa izvozom naoružanja i porukama ruskih vlasti Smrt Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimport SDPR, koji je 17. novembra stradao na ulici u Moskvi pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, otvorila je niz ozbiljnih bezbednosnih i političkih pitanja. Dok srpske vlasti i dalje čekaju zvanične forenzičke izveštaje iz Rusije, a informacije o