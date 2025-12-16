Misteriozna smrt Radomira Kurtića u Moskvi: Dokumenti i hard diskovi iz kancelarije Jugoimporta misteriozno nestali

Radomir Kurtić, predstavnik Jugoimport SDPR-a u Moskvi, preminuo je 17. novembra pod sumnjivim okolnostima O detaljima slučaja iz Moskve upravo na Blic TV u emisiji "Blic uživo" Vojne službe bezbednosti i BIA dostavile su predsedniku Srbije izveštaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimport SDPR-a u Moskvi.

On je preminuo 17. novembra na ulici u ruskoj prestonici, a tamošnje vlasti do danas nisu dostavile nikakve zvanične informacije. Šta se krije iza svega, istražujemo upravo na Blic TV u emisiji "Blic uživo". Misterija je još veća ako se zna da je komisija Jugoimporta obišla kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, ali i hard diskovi sa računara. O tome kako je nastradao Radomir Kurtić, zbog čega nedostaju određeni dokumenti