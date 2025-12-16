Bošković o smrti predstavnika SDPR u Moskvi: Zašto su toliko čekali da daju informaciju, sve obavijeno tajnom

Poslanik Petar Bošković iz stranke SRCE rekao je za N1, govoreći o smrti predstavnika SDPR u Moskvi, da je "sve prekriveno jednim velom tajne bespotrebno".

Blic je objavio da je u Moskvi 17. novembra umro predstavnik Jugoimport SDPR-a Radomir Kurtić. List dodaje da je smrt sumnjiva, kao i da je o tome obavešen predsednik Aleksandar Vučić, a da ruske službe do sada nisu poslale forenzičke izveštaje. "Žao mi je gospodina Kurtića, sećam ga se kao kroz maglu. Do dolaska SNS, bio je običan referent, međutim, naglo napreduje u karijeri, jer mu je supruga član SNS, kako to već biva, počinje da vodi Rusiju, celu grupu vezanu