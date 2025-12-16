Blic: Sumnjiva smrt predstavnika Jugoimport SDPR-a u Moskvi

Nedeljnik pre 22 minuta
Blic: Sumnjiva smrt predstavnika Jugoimport SDPR-a u Moskvi

Vojne službe bezbednosti i Bezbednosno-informativna agencija (BIA) dostavile su predsedniku Aleksandru Vučiću izveštaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika kompanije Jugoimport SDPR u Moskvi, javlja Blic.

Kurtićeva smrt nastupila je 17. novembra 2025. godine na ulici u Moskvi. Srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzičke izveštaje ruskih vlasti, koje nisu dobile. Nestanak dokumenata i hard diskova Radomir Kurtić bio je u Moskvi u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR-a. Komisija Jugoimport SDPR-a je, nakon Kurtićeve smrti, obišla kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi sa računara. Istražni
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

"Brutalna ruska politička poruka" Šta se desilo sa Radomirom Kurtićem u Moskvi: "Ovo možda ima veze sa izvozom srpskog…

"Brutalna ruska politička poruka" Šta se desilo sa Radomirom Kurtićem u Moskvi: "Ovo možda ima veze sa izvozom srpskog naoružanja!"

Blic pre 18 minuta
Misteriozna smrt Radomira Kurtića u Moskvi: Dokumenti i hard diskovi iz kancelarije Jugoimporta misteriozno nestali

Misteriozna smrt Radomira Kurtića u Moskvi: Dokumenti i hard diskovi iz kancelarije Jugoimporta misteriozno nestali

Blic pre 32 minuta
Sumnjiva smrt predstavnika srpske tvrtke u Moskvi

Sumnjiva smrt predstavnika srpske tvrtke u Moskvi

SEEbiz pre 12 minuta
"Ako nešto kriju, onda je izvršilac njihov", Miletić o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića u Moskvi: "Naše emocije prema Rusiji…

"Ako nešto kriju, onda je izvršilac njihov", Miletić o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića u Moskvi: "Naše emocije prema Rusiji nisu zasnovane na realnim rešenjima"

Blic pre 1 sat
"Očigledno je da ruska strana nešto krije!" Dragišić o misterioznoj smrti predstavnika Jugoimporta u Moskvi: "Pokazujemo…

"Očigledno je da ruska strana nešto krije!" Dragišić o misterioznoj smrti predstavnika Jugoimporta u Moskvi: "Pokazujemo strpljenje kad su Rusi u pitanju, ali oni polako prelaze granicu!"

Blic pre 2 sata
Sumnjiva smrt u Moskvi: Šta se desilo službeniku Jugoimport SDPR-a u Rusiji

Sumnjiva smrt u Moskvi: Šta se desilo službeniku Jugoimport SDPR-a u Rusiji

Vreme pre 3 sata
Predstavnik srpske firme za naoružanje preminuo u Moskvi pod sumnjivim okolnostima

Predstavnik srpske firme za naoružanje preminuo u Moskvi pod sumnjivim okolnostima

Moj Novi Sad pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMoskvaBIA

Politika, najnovije vesti »

Marinković: Ustavni sud je sluškinja vlasti, Vučić ponižava instituciju predsednika Srbije

Marinković: Ustavni sud je sluškinja vlasti, Vučić ponižava instituciju predsednika Srbije

N1 Info pre 12 minuta
(BLOG) Vlast i opozicija u klinču oko izbora sudija Ustavnog suda: "Biraju ih oni koji su za 13 godina vladavine razvalili…

(BLOG) Vlast i opozicija u klinču oko izbora sudija Ustavnog suda: "Biraju ih oni koji su za 13 godina vladavine razvalili pravosuđe"

N1 Info pre 33 minuta
General Antonio Stasi preuzeo dužnost šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu

General Antonio Stasi preuzeo dužnost šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu

RTV pre 17 minuta
Skupština Srbije: Za poslanike većine kandidati za sudije Ustavnog suda kompetentni, opozicija kritikuje

Skupština Srbije: Za poslanike većine kandidati za sudije Ustavnog suda kompetentni, opozicija kritikuje

RTV pre 2 minuta
Vučić: Izgubili smo investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra zbog kampanje Generalštab; Ulažemo novac u naoružanje da…

Vučić: Izgubili smo investiciju vrednu najmanje 750 miliona evra zbog kampanje Generalštab; Ulažemo novac u naoružanje da bismo odvratili svakog potencijanog agresora

RTV pre 2 minuta