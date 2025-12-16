Blic: Sumnjiva smrt predstavnika Jugoimport SDPR-a u Moskvi

Vojne službe bezbednosti i Bezbednosno-informativna agencija (BIA) dostavile su predsedniku Aleksandru Vučiću izveštaj o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika kompanije Jugoimport SDPR u Moskvi, javlja Blic.

Kurtićeva smrt nastupila je 17. novembra 2025. godine na ulici u Moskvi. Srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzičke izveštaje ruskih vlasti, koje nisu dobile. Nestanak dokumenata i hard diskova Radomir Kurtić bio je u Moskvi u drugom mandatu kao predstavnik Jugoimport SDPR-a. Komisija Jugoimport SDPR-a je, nakon Kurtićeve smrti, obišla kancelarije u Moskvi i tom prilikom ustanovila da nedostaje veći broj dokumenata, kao i hard diskovi sa računara. Istražni