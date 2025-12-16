Sumnjiva smrt predstavnika srpske tvrtke u Moskvi

SEEbiz pre 1 sat
Sumnjiva smrt predstavnika srpske tvrtke u Moskvi

MOSKVA - Blic je objavio da je u Moskvi 17. studenoga preminuo Radomir Kurtić, predstavnik Jugoimporta SDPR-a.

List navodi da je smrt sumnjiva te da je o tome obaviješten predsjednik Aleksandar Vučić, dok ruske službe do danas nisu dostavile forenzička izvješća. „Vojne sigurnosne službe i BIA dostavile su predsjedniku Republike Srbije izvješće o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimporta SDPR-a u Moskvi. Smrt je nastupila 17. studenoga 2025. godine, na ulici u Moskvi. Srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzička izvješća ruskih vlasti, koja nisu
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Bošković o smrti predstavnika SDPR u Moskvi: Zašto su toliko čekali da daju informaciju, sve obavijeno tajnom

Bošković o smrti predstavnika SDPR u Moskvi: Zašto su toliko čekali da daju informaciju, sve obavijeno tajnom

N1 Info pre 1 sat
Misteriozna smrt Radomira Kurtića u Moskvi: Dokumenti i hard diskovi iz kancelarije Jugoimporta misteriozno nestali

Misteriozna smrt Radomira Kurtića u Moskvi: Dokumenti i hard diskovi iz kancelarije Jugoimporta misteriozno nestali

Blic pre 2 sata
"Brutalna ruska politička poruka" Šta se desilo sa Radomirom Kurtićem u Moskvi: "Ovo možda ima veze sa izvozom srpskog…

"Brutalna ruska politička poruka" Šta se desilo sa Radomirom Kurtićem u Moskvi: "Ovo možda ima veze sa izvozom srpskog naoružanja!"

Blic pre 1 sat
Blic: Sumnjiva smrt predstavnika Jugoimport SDPR-a u Moskvi

Blic: Sumnjiva smrt predstavnika Jugoimport SDPR-a u Moskvi

Nedeljnik pre 1 sat
"Ako nešto kriju, onda je izvršilac njihov", Miletić o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića u Moskvi: "Naše emocije prema Rusiji…

"Ako nešto kriju, onda je izvršilac njihov", Miletić o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića u Moskvi: "Naše emocije prema Rusiji nisu zasnovane na realnim rešenjima"

Blic pre 3 sata
"Očigledno je da ruska strana nešto krije!" Dragišić o misterioznoj smrti predstavnika Jugoimporta u Moskvi: "Pokazujemo…

"Očigledno je da ruska strana nešto krije!" Dragišić o misterioznoj smrti predstavnika Jugoimporta u Moskvi: "Pokazujemo strpljenje kad su Rusi u pitanju, ali oni polako prelaze granicu!"

Blic pre 4 sati
Sumnjiva smrt u Moskvi: Šta se desilo službeniku Jugoimport SDPR-a u Rusiji

Sumnjiva smrt u Moskvi: Šta se desilo službeniku Jugoimport SDPR-a u Rusiji

Vreme pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMoskvaBIA

Politika, najnovije vesti »

Vučić na venčanje pošao sa tuđim mirazom, pa sad sledi igra ko će koga prvi da proda u SNS

Vučić na venčanje pošao sa tuđim mirazom, pa sad sledi igra ko će koga prvi da proda u SNS

Danas pre 45 minuta
Antonio Stasi preuzeo dužnost šefa Vojne kancelarije NATO-a za vezu u Beogradu

Antonio Stasi preuzeo dužnost šefa Vojne kancelarije NATO-a za vezu u Beogradu

Danas pre 30 minuta
Sednica Skupštine, poslanici raspravljali o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Sednica Skupštine, poslanici raspravljali o kandidatima za sudije Ustavnog suda

RTS pre 5 minuta
(BLOG) Vlast i opozicija u klinču oko izbora sudija Ustavnog suda: "Biraju ih oni koji su za 13 godina vladavine razvalili…

(BLOG) Vlast i opozicija u klinču oko izbora sudija Ustavnog suda: "Biraju ih oni koji su za 13 godina vladavine razvalili pravosuđe"

N1 Info pre 30 minuta
Dan uživo: Generalštab ostao, vlast se urušava

Dan uživo: Generalštab ostao, vlast se urušava

N1 Info pre 1 sat