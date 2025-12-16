Sumnjiva smrt predstavnika srpske tvrtke u Moskvi

MOSKVA - Blic je objavio da je u Moskvi 17. studenoga preminuo Radomir Kurtić, predstavnik Jugoimporta SDPR-a.

List navodi da je smrt sumnjiva te da je o tome obaviješten predsjednik Aleksandar Vučić, dok ruske službe do danas nisu dostavile forenzička izvješća. „Vojne sigurnosne službe i BIA dostavile su predsjedniku Republike Srbije izvješće o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića, predstavnika Jugoimporta SDPR-a u Moskvi. Smrt je nastupila 17. studenoga 2025. godine, na ulici u Moskvi. Srpske vlasti su, sve do danas, čekale forenzička izvješća ruskih vlasti, koja nisu