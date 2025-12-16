Ova NATO zemlja prvi put je podigla avione i oborila sumnjivi dron. Odmah reagovao F-16: "Letelica je bila van kontrole"

Incident se dogodio iz pravca Crnog mora, što je identifikovano i praćeno rutinskim procedurama Dron je oboren u sigurnom području kako bi se izbegle negativne posledice po naseljene oblasti Turski borbeni avioni oborili su dron koji je bio "van kontrole" i dolazio je iz pravca Crnog mora, saopštilo je večeras tursko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je navelo da je "vazdušni trag" koji se približavao turskom vazdušnom prostoru preko Crnog mora otkriven i praćen u okviru rutinskih procedura. - Kako bi se obezbedila sigurnost vazdušnog prostora, naši F-16 avioni pod kontrolom NATO i nacionalne kontrole su poleteli. Utvrđeno je da je vazdušni trag bio bespilotna letelica koja je izašla iz kontrole; kako bi se izbegle negativne posledice, oborena je u bezbednom području van naseljenih mesta - navodi
