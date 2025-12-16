Šta za kurs evra znači ukidanje provizije od jedan odsto menjačnicama?

Danas pre 5 sati  |  M. O.
Šta za kurs evra znači ukidanje provizije od jedan odsto menjačnicama?

Narodna banka Srbije ukinula je danas mogućnost menjačnicama da naplaćuju proviziju od jedan odsto prilikom prodaje evra građanima.

Razlog je to što se na menjačkim tablama pojedinih menjača poslednjih dana pojavljivao prodajni kurs od 120 dinara za evro koji se potom „potom u javnosti delio kao psihološki okidač panike“. Treba reći da kurs evra od 120 dinara nije bio nezakonit. Naime, prema Odluci o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova Narodne banke menjači imaju pravo da odrede prodajni kurs koji je maksimalno 1,25 odsto viši od srednjeg kursa NBS na taj dan. Takođe, njihov kupovni
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

NBS ukinula proviziju za menjačke poslove u narednom periodu

NBS ukinula proviziju za menjačke poslove u narednom periodu

Top press pre 57 minuta
Ukinuta provizija na prodaju evra građanima: NBS donela privremenu meru koja će važiti u menjačnicama

Ukinuta provizija na prodaju evra građanima: NBS donela privremenu meru koja će važiti u menjačnicama

Euronews pre 2 sata
Zbog „120 dinara za evro“ NBS uvodi hitnu meru u menjačnicama

Zbog „120 dinara za evro“ NBS uvodi hitnu meru u menjačnicama

Kamatica pre 3 sata
NBS ukinula proviziju za menjačke poslove „da zaštiti građane i spreči pritiske na tržište“

NBS ukinula proviziju za menjačke poslove „da zaštiti građane i spreči pritiske na tržište“

Nova ekonomija pre 5 sati
NBS ukinula proviziju u menjačnicama: Nema više kursa od 120 dinara za evro

NBS ukinula proviziju u menjačnicama: Nema više kursa od 120 dinara za evro

Kurir pre 4 sati
NBS ukinula proviziju za menjačke poslove

NBS ukinula proviziju za menjačke poslove

Serbian News Media pre 4 sati
„Psihološka” mera: NBS ukida proviziju menjačnicama

„Psihološka” mera: NBS ukida proviziju menjačnicama

Vreme pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evra

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Rusija pregovara o Naftnoj industriji Srbije (NIS) sa jednom velikom kompanijom

Vučić: Rusija pregovara o Naftnoj industriji Srbije (NIS) sa jednom velikom kompanijom

Danas pre 2 sata
Zbog podrške studentima uskraćeni za subvencije? Poljoprivrednik najavio štrajk glađu

Zbog podrške studentima uskraćeni za subvencije? Poljoprivrednik najavio štrajk glađu

Danas pre 1 sat
Siniša Mali: Kušnerovo povlačenje loše utiče na investicije u Srbiji

Siniša Mali: Kušnerovo povlačenje loše utiče na investicije u Srbiji

Danas pre 3 sata
N1 Direktno: Kušner se povukao iz poštovanja prema građanima

N1 Direktno: Kušner se povukao iz poštovanja prema građanima

N1 Info pre 7 minuta
Sijarto: Mađarska potpisala ugovor sa SAD o isporuci tečnog prirodnog gasa

Sijarto: Mađarska potpisala ugovor sa SAD o isporuci tečnog prirodnog gasa

Newsmax Balkans pre 2 minuta