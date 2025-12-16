Šta za kurs evra znači ukidanje provizije od jedan odsto menjačnicama?

Narodna banka Srbije ukinula je danas mogućnost menjačnicama da naplaćuju proviziju od jedan odsto prilikom prodaje evra građanima.

Razlog je to što se na menjačkim tablama pojedinih menjača poslednjih dana pojavljivao prodajni kurs od 120 dinara za evro koji se potom „potom u javnosti delio kao psihološki okidač panike“. Treba reći da kurs evra od 120 dinara nije bio nezakonit. Naime, prema Odluci o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova Narodne banke menjači imaju pravo da odrede prodajni kurs koji je maksimalno 1,25 odsto viši od srednjeg kursa NBS na taj dan. Takođe, njihov kupovni