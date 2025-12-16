Ukrajina dobija ogromnu odštetu zbog ruskih napada i ratnih zločina: Evropa pokrenula Međunarodnu komisiju
Mondo pre 5 sati | Mihajlo Sfera
Evropa je pokrenula Međunarodnu komisiju za naknadu štete Ukrajini, što je potez koji bi trebalo da osigura da Kijev dobije odštetu za stotine milijardi dolara štete nastale ruskim napadima i mogućim ratnim zločinima.
Okupljanje u Hagu desetina čelnika, uključujući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, poklopilo se sa diplomatskim naporima pod vođstvom SAD za okončanje rata u Ukrajini. "Svaki ruski ratni zločin mora imati posledice za one koji su ga počinili", rekao je Zelenski pre nego što je 34 evropska čelnika potpisalo konvenciju o formalnom pokretanju komisije. "Upravo tu počinje pravi put do mira. Nije dovoljno prisiliti Rusiju na dogovor. Nije dovoljno naterati je