Njujork Tajms: Srpske vlasti su ubeđivale Kušnera da je problem sa Generalštabom „samo administrativna greška“

Privatna investiciona kompanija koju vodi Džared Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa, saopštila je u ponedeljak da se Kušner povlači iz planiranog posla sa nekretninama u Srbiji pod Trampovim brendom, piše Njujork Tajms (NYT).

Saopštenje je usledilo samo nekoliko sati nakon što su tužioci podigli optužnicu protiv četiri visoka vladina zvaničnika za korupciju u vezi projekta vrednog pola milijarde dolara. Kušnerova firma se povukla iz Beograda zbog optužnica za korupciju protiv srpskih zvaničnika Njujork Tajms piše da ova odluka osuđuje na propast posao koji je bio primer spremnosti stranih vlada da se maksimalno potrude kako bi promovisale finansijske interese porodice Donalda Trampa.
