Uznemirujuće: Ubio dete u školi, pa pravio selfi kraj tela? Svakoj žrtvi postavio pitanje pre krvavog pira?

Telegraf pre 26 minuta  |  Telegraf.rs
Uznemirujuće: Ubio dete u školi, pa pravio selfi kraj tela? Svakoj žrtvi postavio pitanje pre krvavog pira?
T. K. (15), koji se sumnjiči da je ubio učenika 4. razreda u školi u selu Gorki u Moskovskoj oblasti, navodno je napravio selfi kraj beživotnog tela dečaka! Napad, u kojem je povređeno još troje učenika i radnik obezbeđenja, dogodio se jutros u osnovnoj školi, a prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni T. K. je učenik 9. razreda te škole. T. K. je u školu došao naoružan noževima i biber sprejem, kojim je prvo poprskao radnika obezbeđenja pre nego što ga je
