„Višak nastao uvozom“: Farmeri širom Srbije danas prosipali mleko jer im je otkazan prevoz do mlekara

Farmeri širom Srbije prosipali su danas mleko, jer su prevoznici (prekupci) otkazali prevoz mleka do mlekara, izjavio je danas predsednik Udruženja odgajivača goveda Centralne Srbije Milija Palamarević.

On je agenciji Beta kazao da prevoznici otkazuju prevoz mleka jer mlekare neće da prime tu namirnicu zbog viška, pri čemu je višak nastao uvozom. Palamarević je rekao da je u selu Bresnica kod Čačka na farmi proizvođača Miloša Trajkovića ispod krava prosuta današnja proizvodnja, odnosno 220 litara mleka, jer mu je juče otkazan otkup, dok je po drugim gazdinstvima prosuto još 1,5 tona. „Tražimo od Ministarstva poljoprivrede da zaštiti domaću proizvodnju i uvođenje